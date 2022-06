Baby-sitter eroica, si tuffa per salvare una bimba: grave in ospedale

Una bimba di due anni e la baby sitter - cittadina filippina di 50 anni - sono state ricoverate in ospedale. E' iniziato tutto intorno alle 11.30, quando i sanitari del 118 hanno allertato la polizia riferendo di due persone cadute nella piscina di una abitazione sui colli.

Gli agenti si sono quindi recati sul posto e hanno verificato che la piccina, due anni appena, era caduta in acqua. La baby sitter ha immediatamente cercato di soccorrerla, lanciandosi in piscina anche se, da quanto si apprende, non sapeva nuotare.

Ora entrambe sono ricoverate in ospedale, la piccola per accertamenti, la baby sitter in codice 3, ovvero quello di massima gravità.

Stessa paura si è vissuta lo scorso sabato, a Casalecchio, dove i bagnini della piscina King sono intervenuti per tirare fuori dall'acqua un bimbo di quattro anni che ha rischiato di annegare.

Un altro brutto episodio, oggi, a San Giovanni in Persiceto. Una bimba è rimasta chiusa nell'auto parcheggiata sotto il sole, dopo chela mamma aveva dimenticato le chiavi all'interno. L'hanno salvata i carabinieri.