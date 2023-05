La strada in salita per i colli: un percorso difficile, a tratti impossibile | FOTO

Raggiungere i colli bolognesi in queste ore è un'operazione molto difficile, in alcuni casi impossibile. Sono diverse le strade chiuse perché inagibili, soprattutto nelle zone di Casaglia, Gaibola, Roncrio e Ravone. Ad avventurarsi sono davvero poche auto, seguendo l'appello del Comune che ha chiesto, ad eccezione degli autorizzati, di evitare queste strade messe a dura prova da frane e smottamenti. Da queste parti si incrociano solo quelle dei residenti e i mezzi di soccorso diretti nei punti più critici. Sono le zone in cui alcune famiglie da diverse ore sono isolate, seppur in contatto costante con l'amministrazione comunale.

Chiusa via Gaibola che porta all'Eremo

Spuntano da più parti cartelli gialli a intimare lo stop laddove la viabilità diventa pericolosa. Salendo via dell'Osservanza, ad esempio, si arriva allo svincolo con via di Gaibola che risulta subito chiusa. È la strada che porta all'Eremo di Ronzano dove una frana ieri aveva bloccato l'accesso. Anche qui poche persone lungo il tragitto, alcune sono scese fino a via San Mamolo per degli acquisti di prima necessità.

Frane in via di Casaglia

Complessa la situazione anche in via di Casaglia che porta alla scuola primaria Longhena e alla scuola dell'infanzia Casaglia, oggi rimaste chiuse proprio a causa delle frane delle ultime ore. Solo un breve tratto è accessibile ai residenti, poi la strada si interrompe per uno smottamento che ha scavato il terreno al lato della via. Un paio di auto arrivano fino all'area transennata, devono raggiungere un ristorante ma da questa parte non si può più proseguire. Chiamano il locale, che suggerisce di prendere un'altra direzione, aperta al traffico. Ma di piccoli cedimenti del terreno se ne incontrano diversi lungo tutta la via. In totale, il Comune ha segnalato 120 tra frane e smottamenti in città, la maggior parte proprio sui colli.

