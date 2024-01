Due furti in pochi giorni sui Colli, Lega: "PL in presidio e non impegnata a fare le multe"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

In cinque giorni si sono verificati diverse effrazioni, tra furti tentati e andati a segno sui colli bolognesi, come il 16 gennaio: in un caso i ladri hanno messo soqquadro l'abitazione, ma non avrebbero portato via quasi nulla, nel secondo invece avrebbero rubato ori e gioielli, poi si è attivato l'allarme.

"Questa volta cinque in due giorni - tuona il capogruppo leghista in Consiglio comunale, Matteo di Benedetto - Da più di un anno chiediamo intervento strutturale da parte dell’amministrazione e i suoi continuano a ignorare il problema sicurezza di tanti cittadini. Invece che impiegare gli uomini della polizia locale per fare multe per la città 30, invitiamo il sindaco a usare le pattuglie avrà presidiare il territorio e garantire la sicurezza della comunità, partendo anche dalla zona collinare, che continua essere ignorata da questa amministrazione. I cittadini bolognesi meritano un sindaco impegnato a lavorare sul bene della comunità, non a imporre misure ideologiche”.

Dopo il colpo da 100mila euro di inizio dicembre, sempre in zona, prima di Natale l’obiettivo dei ladri è stata la villa di un imprenditore bolognese in via delle Lastre, vicino Paderno. Il proprietario dell’abitazione è il figlio dell’inventore di Pizza Altero, nonché gestore del negozio di via Indipendenza. I ladri sarebbero entrati da una finestra della taverna, aprendo alcune casseforti e andando via con un bottino di 30mila euro tra gioielli e contanti.

