Colli, auto veloci e ciclisti vittime di incidenti: il comune schiera lo 'scout speed'

Per cercare di fermare le corse delle auto sulle strette strade dei Colli bolognesi il Comune pensa di schierare lo 'scout speed'. La novità è emersa oggi in Question Time, annunciata dall'assessore alla mobilità Claudio Mazzanti.

Nelle stradine collinari infatti negli ultimi tempi si è registrato un aumento degli incidenti, soprattutto ai danni di ciclisti, anche troppo spesso a causa di violazioni dei limiti di velocità. I pattugliamenti in zona da parte della polizia locale sono già aumentati, ma a breve seguirà anche l'impiego della nota e temuta auto con autovelox a bordo.

Il potenziamento dei controlli però passerà prima per l'impiego di più pattuglie. "Ce lo possiamo permettere anche perché stanno arrivando nuovi agenti", circa una sessantina di agenti. Una volta fissate le aree più a rischio, spiega l'assessore "potremo fare una valutazione per attivare in modo appropriato uno strumento come lo 'speed'". Non si potranno però mettere autovelox fissi, perché in quelle vie "non ci sono le distanze di legge che ci consentono di mettere gli autovelox fissi".

"Non si dica che facciamo cassa, chi corre sui Colli se la cerca"

Mazzanti poi aggiunge, implicitamente rivolto a eventuali detrattori del verbale dei fischietti: "Dopo averlo detto e aver presenziato, quando inizieranno i controlli e a fioccare i verbali, poi non si dica che vogliamo fare cassa. Direi che se la sono proprio cercata". Canta vittoria il consigliere (ed ex assessore) Andrea Colombo, che a sua volta sostiene la necessità di "intervenire in fretta" perché "gli incidenti sui colli stanno aumentando". Dunque, "sono molto soddisfatto di questa notizia- commenta il consigliere Pd- e' una novità storica e un'azione concreta per garantire il rispetto delle regole anche sulle strade collinari".