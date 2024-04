Nuovi limiti di velocità sui colli bolognesi: si parte con un piano di sicurezza stradale nelle aree extraurbane comunali che ha lo scopo di migliorare la sicurezza di tutti gli utenti delle strade collinari con un occhio di riguardo verso l'utenza vulnerabile. Lo ha annunciato questa mattina l'assessora alla nuova mobilità Valentina Orioli, insieme alle presidenti dei quartieri Savena e Santo Stefano: "Si tratta della partenza di una prima fase che comincia dalle richieste e dalle segnalazioni dei cittadini residenti. I limiti di velocità si abbassano da 90 a 50 chilometri all'ora e per alcune zone il limite sarà dei 30". La nuova segnaletica stradale già finanziata per 75 mila euro.

L'intervento in 5 punti: dai limiti ai bus

L’intervento, così come ha spiegato Orioli, arriva dopo numerose segnalazioni dei residenti e incontri dell’Amministrazione con loro, partirà tra maggio e giugno ed entrerà in vigore per fasi successive. Ecco cosa prevede in 5 punti:

1. Realizzazione di una nuova area a 50 km/h individuata mediante apposita segnaletica verticale e relativi simboli sulla pavimentazione stradale con il nuovo limite, al fine di moderare la velocità veicolare;

2. Introduzione, all’interno dell’area, di tratti stradali a velocità ulteriormente limitata a 30 km/h, mediante apposita segnaletica verticale e relativi simboli sulla pavimentazione stradale, integrati da segnali specifici di pericolo ed eventuali rallentatori a effetto ottico, in corrispondenza dei tratti di sentieri collinari (che richiamano considerevoli flussi pedonali con conseguenti transiti di pedoni in strada) che sfociano nella carreggiata stradale, dove la limitata larghezza della sezione stradale non consente l’individuazione di un percorso pedonale in sede propria o l’allargamento della banchina;

3. Modifica e potenziamento della regolamentazione delle precedenze in corrispondenza delle intersezioni tra le strade della zona collinare, mediante l’introduzione di nuovi “stop”;

4. Revisione delle localizzazioni delle fermate bus esistenti lungo le strade della viabilità collinare con eventuale potenziamento della segnaletica e ripavimentazione o pulizia delle zone di attesa/salita/discesa degli utenti del trasporto pubblico;

5. Riqualificazione e potenziamento della segnaletica stradale, in corrispondenza di altri tratti stradali della viabilità collinare individuati, grazie anche alle segnalazioni dei residenti, come potenzialmente pericolosi o con particolari criticità meritevoli di maggior attenzione da parte dei conducenti dei veicoli, mediante realizzazione di segnaletica specifica di pericolo e/o divieto e limitazione della velocità a 30 km/h.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessora Orioli: "Una risposta alle richieste dei cittadini"

Presenti a Palazzo d'Accursio anche alcuni residenti del comitato Comicolli, che esprimono però delusione rispetto a quello che descrivono come mancato coinvolgimento: "Spiace sentire che il progetto sulla sicurezza della viabilità in collina sarebbe stato redatto in collaborazione con i residenti visto che noi del comitato aspettiamo da mesi di essere ricevuti. Bene comunque la regolazione della velocità ai 50 km/h con solo alcuni tratti ai 30 km/h in corrispondenza di parchi e curve pericolose (vorremmo aggiungere corridoi ecologici). Speriamo che venga fatto qualcosa anche per la sicurezza perché vorremmo essere certi di poter essere raggiunti dai mezzi di soccorso se necessario, cosa che non sempre in alcuni tratti è possibile visti gli imbottigliamenti e i parcheggi selvaggi a bordo strada".