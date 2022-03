Collott vittima di uno stalker, ma il giudice non lo manda a processo: "Distanza tra gli inviti a denunciare e la realtà"|VIDEO

Oggi presidio davanti al tribunale. L'esponente di Potere al popolo rivela di essere stata anche vittima di uno stupro 3 anni fa, in Bolognina, ma in quel caso l'autore è stato condannato al massimo della pena

"Ho dovuto cambiare casa e abitudini" a causa di uno stalker. A dirlo è la portavoce di Potere al popolo e candidata alle amministrative bolognesi del 2021, Marta Collott, oggi in presidio davanti al Tribunale per contestare la decisione del gup, Letizio Magliaro, di disporre il non luogo a procedere, nell'udienza preliminare che del 1° marzo scorso, nei confronti di un 50enne.

Collott conferma di averlo denunciato due volte per stalking e che, proprio a seguito della seconda denuncia, si trova in carcere da più di un mese in custodia cautelare. La vicenda, spiega l'avvocata Marina Prosperi, è iniziata nel 2019, quando "questa persona, con precedenti specifici e anche delle condanne, ha iniziato a molestare Marta, che ha sporto denuncia".Allora, il pm Marco Imperato aveva chiesto al gip di disporre il divieto di avvicinamento, richiesta respinta. L'indagine era proseguita, e a seguito della richiesta di rinvio a giudizio era stata fissata per l'1 marzo, l'udienza preliminare.

"Nell'affrontare collettivamente la violenza abbiamo deciso di non fare il nome della compagna coinvolta, per sottrarci alla personalizzazione. Oggi però voglio prendere la parola in prima persona e dire che ero io la donna ad essere stata stuprata tre anni fa, e sono io ad essere stalkerata e ad aver dovuto cambiare casa e abitudini", ha confermato Collott.

Lo stalking

Il 50enne, spiega la legale , ha ripreso a perseguitare l'esponente di Pap "dicendole 'ci dobbiamo vedere, dobbiamo risolvere questa faccenda'. Gli ha però risposto che se avesse continuato lo avrebbe nuovamente denunciato, lui non solo non ha smesso, ma ha anche cominciato a perseguitare due amiche trovate sui social". Poi "anche le minacce, con frasi come 'vedrai cosa ti succede se non ci incontriamo'" quindi "abbiamo convinto il pm a non chiedere nuovamente il divieto di avvicinamento, ma l'arresto". Il gip Francesca Zavaglia "ha disposto la custodia in carcere, poi confermata dal Riesame". Il'1 marzo, giorno dell'udienza preliminare in seguito alla prima denuncia, per un 'mix' di fattori, tra cui "la presenza, in aula, di un pm che non conosceva tutta la vicenda" spiega la legale, e il fatto che i due procedimenti non fossero stati uniti, il gup Letizio Magliaro ha deciso per il non luogo a procedere, decisione di cui ancora non si conoscono le motivazioni e contro la quale, fa sapere Prosperi, "la Procura farà ricorso per Cassazione".

"Abissale distanza tra i proclami e gli inviti alle donne a denunciare i casi di violenza e la realtà contro cui devono scontrarsi quotidianamente"

La decisione del gup, presa "nonostante le molestie siano continuate fino all'arresto cautelare di un mese fa, dimostra - denuncia Collot - l'abissale distanza tra i proclami e gli inviti alle donne a denunciare i casi di violenza e la realtà contro cui devono scontrarsi quotidianamente. Davvero dobbiamo aspettare che una donna venga ammazzata per poter dare valore alle molestie? Davvero dobbiamo subire processi in cui veniamo colpevolizzate per essercela cercata mentre l'uomo violento viene dipinto come vittima di troppo amore o in preda a una tempesta emotiva?".

Collot rivela anche di essere stata vittima di uno stupro tre anni fa, nel parchetto di via Parri in Bolognina. La vicenda, slegata dal caso di stalking, era nota, ma finora non si conosceva il nome della vittima, e oggi l'ex candidata sindaca di Potere al popolo spiega di "voler prendere la parola in prima persona e dire che ero io la donna stuprata tre anni fa". In questo caso, ricorda la stessa Collot, lo stupratore "è stato condannato al massimo della pena, nonostante la richiesta del pm fosse molto inferiore". Una sentenza, aggiunge l'esponente di Potere al popolo, arrivata "dopo le mobilitazioni nel quartiere, dopo presidi sotto al Tribunale, dopo che grazie al mio avvocato siamo riusciti a portare la voce della 'vittima' in aula, dove ho potuto dire in faccia al mio stupratore ciò che penso: che ha approfittato del suo vantaggio fisico, ma che non mi sono mai piegata".