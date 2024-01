Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

La foto della sua faccia insanguinata era diventata l'immagine della violenza dello scontro avvenuto tra manifestanti e polizia durante lo sgombero dell'ex istituto Santa Giuliana di via Mazzini lo scorso 17 ottobre, dopo l'occupazione da parte del collettivo Luna. Dopo tre mesi, oggi 22 gennaio la 25enne Martina Solidoro si è presentata in piazza Verdi insieme all'avvocata Francesca Cancellaro e altre compagne di università e collettivi per notificare l'invio di una "denuncia formale e politica" per il taglio che un agente della Digos le procurò colpendola in testa con un manganello. Lo riporta l'agenzia Dire.

La ragazza dovette andare al Pronto Soccorso per farsi curare la ferita con sei punti di sutura. Ma per la manifestante quella è stata solo una delle violenze "anche psicologiche" subite dagli occupanti durante lo sgombero: "Hanno insultato una compagna che chiedeva informazioni sulla situazione solo perché non parlava bene italiano. Ed è stata costretta a fare pipì in mezzo agli occhi della Digos, dei residenti e degli operai che lavoravano al cantiere". La stessa ragazza, presente al presidio in Piazza Verdi, ha confermato l'accaduto.

"La denuncia che abbiamo presentato per le lesioni personali subite da Martina è molto importante - spiega l'avvocata Francesca Cancellaro -. Nell'ordinamento italiano, il ricorso alla forza e alle armi da parte delle forze dell'ordine può avvenire solo quando vengono rispettate determinate garanzie di necessità e proporzionalità. Questi requisiti sono mancati assolutamente. Si trattava di un presidio di solidarietà per uno sgombero che stava avvenendo nei confronti di oltre 40 persone in emergenza abitativa. Che è stato represso in quel modo, con le conseguenze che abbiamo visto sul viso di Martina". L'avvocata si rifà alla Corte europei dei diritti dell'uomo: "Essere colpiti in quel modo da parte delle autorità cagiona una lesione fisica, ma con una componente anche psicologica che deve essere considerata".

Individuare l'agente responsabile, comunque, non sarà facile dato che, spiega la legale, "gli agenti intervenuti quel giorno non erano identificabili attraverso segno distintivo o numerazione". Durante il presidio, Solidoro ha citato l'episodio della ragazza che, durante un corteo il 6 dicembre, ha ricevuto un calcio da un poliziotto nelle parti intime: "Tutto questo viene fatto contro le donne. Siamo qui per dire basta. Sappiamo bene quello che rappresentano le forze dell'ordine, sappiamo bene che la violenza dello Stato - sostiene la 25enne - è violenza patriarcale e machista. È l'origine del problema. Non staremo più zitte, non siamo più sole".

Continua a leggere su BolognaToday.it