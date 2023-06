Armato di coltello aggredisce tre uomini, parapiglia in zona stazione

La Polizia ha arrestato un ghanese di 36 anni per il reato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti ieri mattina poco prima delle 8, quando la volante del commissariato Due Torri - San Francesco è stata inviata in un hotel di viale Pietramellara, di fronte alla stazione centrale.

La segnalazione arrivata al 113 riferiva di un dipendente aggredito e gli agenti, arrivati sul posto, hanno soccorso la vittima, uomo del’72 dello Sri Lanka, che aveva una ferita alla mano sinistra provocatagli da un coltello. Il 72enne ha riferito di non conoscere il suo aggressore che nel frattempo si era allontanato.

I poliziotti hanno inseguito l'uomo in fuga fino alla galleria due agosto, dove il ghanese non si è fermato e ha aggredito altri stranieri, infine è stato bloccato. Il 36enne, con precedenti di Polizia, è stato tratto in arresto per il reato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Zona 'calda'

Ad aprile un giovane era stato accoltellato in pieno giorno davanti alla Galleria 2 Agosto. A ottobre scorso era scattato l'ennesimo allarme per una violenta rissa di strada che aveva coinvolto una ventina di persone con scene da vera e propria guerriglia urbana facendo così aumentare i controlli di Polizia anche nella vicina piazza XX settembre.