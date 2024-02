Il sessantenne trovato con un grosso coltello da macellaio e droga in giro per il San Donato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato un 61enne tunisino, disoccupato e senza fissa dimora, per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. È successo durante un servizio anti droga che i militari stavano effettuando a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini e delle autorità civili del Quartiere San Donato – San Vitale, preoccupati dalla presenza di persone sospette viste nei giardini condominiali tra via Vezza e Via Giacinta Pezzana.

Ispezionando l’area, l’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dal 61enne che si trovava al volante di una utilitaria in sosta. Accortosi della pattuglia che si stava avvicinando, l’automobilista ha iniziato ad armeggiare, dando l’impressione di volersi disfare di qualcosa che aveva a bordo del veicolo.

Identificato e perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di un grosso coltello da macellaio, una confezione di marijuana e tre flaconi di una sostanza stupefacente del tipo metadone, posseduti illegalmente, poiché intestati a una donna italiana che lo stesso riferiva essere una sua amica. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e il 61enne, gravato da precedenti di polizia e destinatario di un decreto di espulsione, emesso dal Questore di Bologna a gennaio 2024, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna.