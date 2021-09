Coltivazione Cannabis, ok in commissione Giustizia, GD: "Alla Festa dell'Unità una vera e propria lezione"

Depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine. "Finalmente" i Giovani Democratici di Bologna esultano per "ma siamo ancora solo all'inizio"

Approvato alla Camera, in commissione Giustizia, il testo base sulla cannabis che depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine.

"Finalmente, esultano i Giovani democratici (Gd) di Bologna "ma siamo ancora solo all'inizio", rilanciano subito i giovani del Pd bolognese annunciando un'iniziativa sabato alla Festa nazionale dell'Unità che si sta svolgendo a Bologna: nello stand dei Gd, annuncia la segretaria Rosy Davidde, si terrà "una vera e propria lezione sulla cannabis" con Luca Marola e poi "pianteremo assieme un seme, simbolo di una proposta che deve necessariamente sbocciare anche nel nostro Paese".

Il testo approvato oggi in commissione rappresenta "una proposta che finalmente fornisce sul tema risposte vere, che portano benefici su diverse problematiche complesse- sottolinea Davidde- che interessano il nostro Paese: sottrarre alle grandi holding criminali un settore corposo di mercato, garantire il diritto a cure dignitose a quei pazienti che necessitano dei cannabinoidi per lenire i dolori di una malattia senza il pericolo di incorrere in un processo penale e tante altre". Con il voto di oggi, dunque, finalmente "muoviamo i primi passi verso la legalizzazione della coltivazione domestica", aggiunge la segretaria dei Gd bolognesi, ma ora bisogna "mantenere l'attenzione alta, insistere su un confronto aperto, libero e continuo". (dire)