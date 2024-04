I carabinieri gli fanno 'visita' e trovano piantine di cannabis e 1,5 kg di marijuana: arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli hanno trovato in casa una piantagione di cannabis, un chilo e mezzo di marijuana essiccata e due serre con tutto l’occorrente per la coltivazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. Così sono scattate le manette per un 43enne italiano, celibe e già noto alle forze dell’ordine, quando i Carabinieri della Stazione di Castel del Rio hanno bussato alla sua porta per una perquisizione domiciliare.

L’uomo, ora alla Dozza con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, era già sospettato e per questo da tempo i militari seguivano i suoi movimenti. Alla fine dei vari accertamenti c’è stato il blitz in cui i Carabinieri hanno scoperto che il 43enne aveva allestito, in varie zone della propria abitazione degli ambienti creati appositamente per coltivare la cannabis, con tanto di strumenti utilizzati per la misurazione dell’intensità della luce e del ph dell’acqua, riflettori, aeratori, fertilizzanti e condizionatori, oltre a un bilancino digitale di precisione e una macchina per il confezionamento. Il chilo e mezzo di marijuana era già stata essiccata, divisa in dosi e messa sottovuoto. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.