Blitz in due capannoni: sequestrati 2 quintali di droga e 600 piantine

Due arrestati, diversi indagati, tre negozi chiusi, sequestro di due capannoni, denaro e di un ingente quantitativo di marijuana e hashish. E' l'ultima operazione anti-droga dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto che si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi di Imola e dei Forestali.

In carcere sono finiti due italiani di 31 e 47 anni, con precedenti specifici e residenti in provincia, mentre altre 5 persone sono state denunciate; tutti dovranno rispondere di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli inquirenti ritengono che i due capannoni fungessero da base logistica e operativa per rifornire le piazze di tutta la provincia.

Sequestro di due quintali di droga

I militari hanno fatto irruzione due capannoni ubicati nella zona industriale di Bologna e a Castel San Pietro Terme, adibiti a serre per la coltivazione di cannabis. Le indagini, coordinate dal pm Michele Martorelli, hanno permesso di rinvenire e sequestrare circa 600 piante di circa 40 cm cadauna - che avrebbero fornito 750 grammi di marijuan -, sacchi con 165 kg di marijuana già essiccata, attrezzature per coltivare e irrigare, 29 kg di hashish, 3 kg di semi e materiale per il confezionamento, mentre nelle abitazioni degli indagati e degli arrestati sono stati rinvenuti 16mila euro in totale.

L’ingente quantitativo di stupefacente, una volta immesso sul mercato avrebbe reso migliaia di dosi per circa 6 milioni di euro.

Sono riconducibili ad arrestati e indagati due aziende, un vivaio, e un'azienda agricola, ormai inattiva, con sede nei capannoni Tutta la sostanza rinvenuta e il relativo materiale, nonché i capannoni, tre negozi del centro felsineo e 16.000 euro in contanti sono stati sequestrati dai Carabinieri per i successivi accertamenti. Gli arrestati, entrambi cittadini italiani, sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Bologna.

Chiusi tre negozi del centro storico di Bologna

Dall'analisi delle sostanze sequestrate è emersa una percentuale di principio attivo - THC - dal 4 al 6%, mentre, la percentuale della cosiddetta "cannabis light" destinata alla libera vendita non deve superare lo 0,2% (Da questa regola sono escluse le farmacie che trattano cannabis a scopo terapeutico, ndr). Successivi accertamenti, hanno portato così i carabinieri anche a chiudere tre negozi e un distributore automatico, poichè titolari e gestori sarebbero collegati alle attività di coltivazione e spaccio.

(Foto archivio)