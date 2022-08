YouPol, ecco come si usa l'app della Polizia per segnalare violenze e altri reati | VIDEO

Gratuita e scaricabile da tutti, l'app YouPol della Polizia permette all' utente di interagire inviando segnalazioni (video, audio, immagini e testo) relative ad episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica.

Soprattutto nell'ultimo caso, quando fare una telefonata può essere più difficoltoso, l'app diventa fondamentale per far sì che gli agenti intervengano al più presto. I contenuti sono infatti trasmessi all'ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi.

Ma è possibile anche l'invio e la trasmissione in un momento successivo con l' inserimento dell' indirizzo del luogo in cui si è verificato l' evento.

L'app funziona ed è sempre più usata, come raccontano i dati forniti dalla Questura. Da gennaio più di 300 le segnalazioni arrivate, in gran parte risultate poi fondate.