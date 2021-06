Comitati centro storico contro caos e degrado: "Tutti speculano sulla movida, sugli affitti e sugli studenti"|VIDEO

Tre tappe questa mattina, Prefettura, Questura e Comune, per chiedere di intervenire "per riportare la situazione ad una accettabile condizione di vivibilità", soprattutto della zona universitaria

Tre tappe per la manifestazione dei comitati del centro storico, Prefettura, Questura e Comune, per chiedere ancora una volta di intervenire "per riportare la situazione ad una accettabile condizione di vivibilità", soprattutto della zona universitaria.

I comitati avevano già "anticipato" la manifestazione con un presidio il 4 giugno in Piazza Verdi, all'ora dell'apertitivo.

"Sono passati 22 anni, invano, eravamo qui anche 22 anni fa, anche se non avevamo questo striscione - dice un residente - le cose forse sono anche peggiorate: La colpa è della politica e anche di una parte della città, perchè ci speculano tutti sulla movida, sul notturno, sugli studenti e sugli affitti neri".

"Chiediamo al comune di Bologna di darsi da fare nei confronti del disagio molto diffuso in zona universitari, nessuno sta facendo quasi nulla - secondo Otello Ciavati del Comitato Piazza Verdi - riteniamo che la posizione della prefettura in particolare sia inefficace".

Ieri il questore Gianfranco Bernabei aveva garantito sicurezza in Piazza Verdi, sottolineando come spesso il tema venga "brandito spesso a sproposito per ragioni elettorali". "E' stupefacente - continua Ciavatti - gli abbiamo fatto presente i problemi, non inventati, non è vero che la situazione sia sotto controllo".

"Pretendiamo che le autorità prendano coscienza di questo problema che ci fa passare delle notti tormentose - abbiamo notato un piccolo impegno, ma non è sufficiente, chiediamo misure efficaci", ha dichiarato Giuseppe Sisti di Assopetroni.