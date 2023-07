Comitato Piazza Verdi: "Nostro volontario aggredito da uno spacciatore"

“Un volontario del comitato piazza Verdi addetto alle stanze di Verdi è stato aggredito e minacciato di morte da un pusher frequentatore abituale di piazza Verdi”. A segnalare l’accaduto in una nota è il presidente dell’associazione Otello Ciavatti. “Lo spaccio di droga è un'attività costante e vede all'opera gruppi criminali che vedono con fastidio l'attività culturale e sociale delle stanze di Verdi. Libri e cultura contrastano la malavita e per questo i nostri volontari sono spesso minacciati”, continua Ciavatti. “È ora di stroncare queste pratiche mafiose pericolose per la collettività. Chiediamo interventi urgenti delle istituzioni e forze dell'ordine”, conclude il presidente del comitato.

Madrid: "Episodio odioso che condanniamo"

Sull’episodio è intervenuta anche la Capo di Gabinetto del Comune, Matilde Madrid. “Solidarietà e vicinanza al volontario del comitato piazza Verdi aggredito oggi da uno spacciatore alle stanze di Verdi”, sottolinea Madrid. “Un episodio che condanniamo e che è odioso, tanto più verso chi ogni giorno con grande generosità si occupa del presidio di quel luogo con attività sociali e culturali”, afferma la Capo di Gabinetto. "Occorre una guerra senza quartiere a questi criminali e confido che l’operato delle forze dell’ordine darà presto dei risultati. Occorre una attenzione particolare a questo spazio soprattutto in un periodo dell’anno nel quale la drastica diminuzione degli studenti lo rende meno sicuro che in altri periodi”, conclude Madrid.

FdI: "Servono azioni risolutive"

Soldarietà al volontario del comitato di piazza Verdi arriva anche dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. "I residenti e i volontari rischiano troppo spesso di essere aggrediti da criminali e sbandati che ormai hanno il controllo della zona. La condizione di piazza Verdi continua a peggiorare, è opportuno disporre azioni risolutive. La Giunta comunale metta in campo tutti i suoi strumenti e richieda interventi incisivi anche nel tavolo della sicurezza", scrivono in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia.