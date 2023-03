Commercio al dettaglio: in un anno 'spariti' più di 300 negozi

Un taglio di 307 negozi, solo nel 2022. E' il dato principale del territorio di Bologna città e provincia, contenuto in uno studio condotto da Confesercenti sulla vitalità del tessuto dei commercianti al dettaglio su scala regionale.

Dall’analisi dei dati dell'Emilia-Romagna, nel bilancio tra imprese avviate e cessate, il conto pende decisamente verso queste ultime. lo scorso anno sono nate 1.590 imprese a fronte di 2.843 cessazioni, con un saldo negativo di ben 1.523 imprese. una situazione che ha coinvolto tutte le province della regione, con un saldo particolarmente negativo appunto per Bologna, ma che risente della quantità di popolazione concentrata nel territorio.

Non solo. Il numero delle aperture, peraltro, negli ultimi anni si è consolidato su livelli decisamente inferiori ai decenni precedenti quando rappresentavano numeri superiori alle duemila unità. Dieci anni prima, nel 2012 erano state 2.322 le nuove aperture, ben 732 in più.

Nel complesso si nota, quindi, come la rete distributiva si stia ridimensionando in modo omogeneo su tutto il territorio: le imprese attive, con attività prevalente il commercio al dettaglio sono 41.917 (dato al 31 dicembre 2022), contro le 47.926 del 2012, con una diminuzione, in dieci anni, del 12,5%, passando da 11 negozi per mille abitanti del 2012 ai 9,5 del 2022.

“Creare imprese nel settore del commercio è sempre più complicato – afferma il Presidente di Confesercenti Emilia Romagna, Dario Domenichini ”e lo è in particolare nel segmento del commercio al dettaglio di prossimità, per la concorrenza enorme delle vendite on-line, che godono di un regime fiscale particolarmente vantaggioso, di politiche urbanistiche e sulla mobilità che hanno favorito la realizzazione di grandi strutture di vendita all’esterno dei centri storici delle nostre città e di politiche fiscali e del lavoro che non tengono conto della dimensione d’impresa caratteristica delle imprese del commercio".

Iscrizioni e cessazioni nel commercio al dettaglio, anno 2022

Attive Iscritte Cessate * Saldo EMILIA ROMAGNA 41.917 1.590 2.843 -1.253 PC 2.862 92 170 -78 PR 3.792 144 244 -100 RE 4.232 173 293 -120 BO 9.034 328 635 -307 FE 3.144 97 209 -112 RA 3.856 121 256 -135 FO 3.833 110 271 -161 RN 4.820 227 345 -118 MO 6.344 298 420 -122

Iscrizioni di nuove imprese nel commercio al dettaglio, anni 2019-2022 e confronto 2012

2022 2021 2020 2019 2012 EMILIA ROMAGNA 1.590 1.749 1.425 1.624 2.322 PC 92 93 93 89 157 PR 144 167 108 136 203 RE 173 204 159 170 283 BO 328 384 312 347 479 FE 97 121 88 116 158 RA 121 105 116 141 236 FO 110 143 142 133 188 RN 227 224 193 240 286 MO 298 308 214 252 332

