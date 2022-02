La Commissaria UE Gabriel e i ministri Messa e Bianchi in visita al Tecnopolo

Mercoledì 23 febbraio, la Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù, Mariya Gabriel, con il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, sarà in visita al Tecnopolo di Bologna, il cnetro europeo dei big data e climatologia, all’ex Manifattura Tabacchi di Bologna (in via Stalingrado 84/3).

La Commissaria alle 17.30 visiterà il cantiere dove si sta realizzando il supercomputer Leonardo, una delle macchine più potenti al mondo, che svilupperà la prima rete di calcolo europea ad alte prestazioni. Il supercomputer è finanziato dalla Impresa Comune EuroHPC e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Sarà gestito dal centro di supercalcolo nazionale Cineca, il Consorzio interuniversitario che su mandato del MUR rappresenta l’Italia nel contesto europeo del supercalcolo.

La visita al cantiere sarà accompagnata dal presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli.

Alle 17.55 la Commissaria Gabriel si sposterà nel Data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF). Si tratta della prima infrastruttura installata nell’area del Tecnopolo a seguito del trasferimento da Reading (Inghilterra). Ad accompagnare la visita il direttore generale dell’ECMWF, Florence Rabier.