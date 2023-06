Alluvione, il Governo ha scelto: sarà Figliuolo il commissario per la ricostruzione

È Francesco Figliuolo il commissario scelto dal Governo per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna dopo l'alluvione di maggio. La nomina del Generale di Corpo d’Armata, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, verrà ufficializzata nel Consiglio dei ministri in programma oggi pomeriggio.

Il Governo indicherà anche tre sub commissari, che corrispondono ai presidenti delle Regioni colpite dall’alluvione: Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna), Francesco Acquaroli (Marche) ed Eugenio Giani (Toscana).