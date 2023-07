È iniziata la visita di Figliuolo nelle aree colpite dall'alluvione

Come da programma il neo-commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo ha sorvolato le zone più colpite dall'alluvione di maggio. Con il generale, anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini, la vicepresidente con delega alla Protezione civile Irene Priolo e il sottosegretario alla presidenza della giunta, Davide Baruffi. Figliuolo, fa sapere la Regione, ha successivamente incontrato a Bologna insieme allo stesso Bonaccini i rappresentanti delle istituzioni locali, sindaci e presidenti di Provincia. Poi toccherà alle forze economiche e sociali.

Bonaccini: "Ritardi imbarazzanti del Governo"

In mattinata, prima che il commissario arrivasse in regione, Bonaccini è intervenuto a Morning News su Canale 5. "Non abbiamo alternativa a credere che Figliuolo debba o possa essere l'uomo giusto, da parte mia troverà tutta la collaborazione possibile", ha assicurato il governatore. Il generale, ha poi sottolineato Bonaccini, "credo non sia ancora formalmente nominato e questo dice dei ritardi imbarazzanti del Governo. È passato oltre un mese e mezzo dalla seconda drammatica alluvione, quando ci fu il terremoto il commissario straordinario fu nominato dopo una settimana. Ma fa niente". Bonaccini si è poi rivolto direttamente alla premier Giorgia Meloni. “Quando è venuta qui ha definito l'Emilia-Romagna la locomotiva del paese. Ma se si ferma la locomotiva si fermano anche gli altri vagoni, quindi è nell'interesse del paese che dobbiamo ripartire". In particolare, il presidente della Regione è tornato a sollecitare il presidente del Consiglio sui rimborsi al 100% dai danni subiti dall’alluvione da famiglie e imprese. “Noi pretendiamo che quella promessa venga garantita, anche perché ogni euro che viene investito in questa Regione torna indietro con gli interessi”, ha aggiunto Bonaccini.

Lisei (FDI): "Dal governatore attacchi a sproposito"

Dichiarazioni a cui ha replicato Fratelli d’Italia, partito di maggioranza nel centrodestra. “Bonaccini ancora una volta attacca a sproposito il Governo, tuttavia il Partito Democratico, che è stato un campione di lentezza ed inefficienza, non ha alcun titolo né credibilità per parlare di ritardi, soprattutto oggi che nel compilare e consegnare l'elenco degli interventi necessari è stato disastroso. Stime continuamente modificate e rialzate, consegna tardiva degli elenchi e richieste di intervento quantomeno esorbitanti", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei. "Questo Governo ha nominato il commissario e varato il decreto che è in bollinatura con una dotazione di circa due miliardi che si aggiungono ai due miliardi precedenti. Continuano a far polemiche scaricando colpe inesistenti sul Governo solo per speculazione ed invidia. Si rassegnino - conclude Lisei - questo Governo si sta dimostrando più efficiente dei loro, seppur ci voglia poco, e pensino a lavorare per il bene degli emiliano-romagnoli e non per recuperare qualche punto di consenso perso".

Coldiretti: "Bene nomina commissario, ora rapidità ed efficienza"

In occasione della visita del commissario, interviene anche Coldiretti. La nomina di Figliuolo, fa sapere il presidente Ettore Prandini, è “sicuramente positiva, considerata anche l'efficacia organizzativa dimostrata nella campagna vaccinale durante i difficili momenti della guerra al Covid". L'alluvione in Romagna, che in parte ha coinvolto anche Marche e Toscana, ha devastato, ricorda Coldiretti, un territorio con 21mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese e si possono stimare per adesso 1,1 miliardi di euro di perdite per il settore. "Rapidità ed efficienza nella gestione delle risorse e nella distribuzione degli aiuti – ribadisce quindi l’associazione di categoria - sono fondamentali per la rinascita delle imprese agricole così duramente colpite dalla furia delle acque con danni sui raccolti, le strutture e i macchinari".