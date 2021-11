Compra casa, trova dentro un proiettile di artiglieria

Lo ha trovato in casa non appena ha iniziato a fare le pulizie. Polizia e artificieri l'altra sera in zona Santa Viola, dove un neo proprietario si è trovato di fronte a un inusuale ornamento nella nuova abitazione: un proiettile di artiglieria. Non sapendo le condizioni del manufatto, l'uomo ha chiamato la polizia, che dopo aver fatto arrivare personale specialistico, ha accertato che la carica esplosiva è stata rimossa e il pezzo reso inerte. Sul posto è arrivata anche la ex proprietaria dell'immobile, che ha specificato come la casa in questione fosse di un parente di suo padre, ora deceduto. Il reperto risalirebbe alla seconda guerra mondiale.