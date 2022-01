No vax, In Comune stop a 28 dipendenti, 17 in nidi e materne | VIDEO

Sono in tutto 28 finora i dipendenti del Comune di Bologna sospesi senza stipendio perché contrari alla vaccinazione anti-Covid. Si tratta di 17 persone dell'area educazione, quindi insegnanti e collaboratori scolastici di servizio nei nidi e nelle materne comunali, e 11 agenti di Polizia locale, come riporta l'Agenzia Dire.

"Da tempo applichiamo in maniera molto rigorosa le regole nazionali – spiega il sindaco Matteo Lepore, questa mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo D'Accursio – non ci sono dipendenti pubblici che non sono vaccinati a contatto con i cittadini. Ci sono state e ci saranno diverse sospensioni di persone che lavorano in Comune che non intendono attenersi a queste disposizioni".

"Ma non abbiamo criticità tali in questo momento da motivare un'ordinanza, perché la situazione viene gestita in maniera ordinaria da parte dei dirigenti dell'apparato comunale. Sicuramente rispetto al numero complessivo dei dipendenti del Comune, che sono oltre 4.500, sono numeri bassi. Ma ci sono, comunque".