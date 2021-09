Castenaso apre all'accoglienza di rifugiati afgani e chiede alla comunità di aiutare a ospitare

L'assessore al Welfare: "Ci sentiamo chiamati in causa da questi eventi, come comunità. Ai nostri cittadini diciamo: nel caso in cui condivideste la volontà e l'interesse ad aiutare i rifugiati afgani, e disponeste di un appartamento inutilizzato, sappiate che potete metterlo a disposizione del programma SAI"

Il comune di Castenaso accoglie i migranti afgani e chiede ai cittadini di aiutare ad ospitare. Castenaso, infatti, aderisce con la sua rete di centri di accoglienza SAI - Sistema Accoglienza Immigrazione del territorio allo slancio di ANCI per ospitare i rifugiati in fuga dal Medio Oriente.

"Da parte di piazza Bassi c'è non soltanto la piena disponibilità- si legge in una nota- ma è allo studio un possibile ampliamento dei posti a disposizione per rispondere alle necessità. All'eventuale arrivo di donne, uomini, bambini sul territorio metropolitano risponderà in ogni caso il coordinamento a livello distrettuale degli Uffici di Piano.

L'assessore al Welfare Lauriana Sapienza si spinge addirittura più in là, e non nasconde di pensare ad una vera chiamata civica rivolta ai castenasesi, una 'call to action': "Ci sentiamo chiamati in causa da questi eventi, come comunità. Ai nostri cittadini diciamo: nel caso in cui condivideste la volontà e l'interesse ad aiutare i rifugiati afgani, e disponeste di un appartamento inutilizzato, sappiate che potete metterlo a disposizione del programma SAI, e vi sarebbe naturalmente riconosciuto un canone dai partner della rete di accoglienza. Ma ben di più — rimarca — avreste la riconoscenza delle persone che aiutereste a sfuggire da quella drammatica crisi".