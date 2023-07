Imola, cambio sede per alcuni uffici comunali: tutto quello che c'è da sapere

Nella settimana che va dal 17 al 21 luglio una serie di uffici comunali a Imola cambieranno sede. Nello specifico, gli uffici comunali “Attività culturali” e quelli “Politiche sociali, abitative e della coesione” verranno trasferiti dall’attuale sede di piazza Gramsci 21 a Palazzo Calderini, in via Cavour 84, al piano terra. Anche l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, si trasferirà in questa nuova sede.

Durante le operazioni di trasloco, i dipendenti comunali interessati dal cambio di sede non saranno raggiungibili telefonicamente. Sarà possibile contattarli solo via mail, scrivendo a:

segreteria assessore Daniela Spadoni: assessore.spadoni@comune.imola.bo.it

Attività culturali: attivita.culturali@comune.imola.bo.it

Politiche sociali, abitative e della coesione: promozionesociale@comune.imola.bo.it

Il trasferimento degli uffici comunali a Palazzo Calderini era stato preannunciato nel corso dell’inaugurazione dello storico edificio, il 15 maggio scorso, dopo i lavori di restauro. Di proprietà comunale, Palazzo Calderini è un prestigioso palazzo del ‘400, in pieno centro storico, che è ritornato ad essere pienamente fruibile e valorizzato grazie ad un investimento, da parte del Comune, pari a 420.000 euro. Ex sede distaccata del Tribunale di Bologna, l’edificio era chiuso da una decina di anni ed ora è ritornato alla sua tradizione di luogo deputato all’amministrazione della giustizia, con la sede del Giudice di Pace, dall’8 maggio scorso, oltre che ospitare uffici comunali.

Sempre nel periodo dal 17 al 21 luglio saranno interessati dagli spostamenti anche gli uffici dell’assessore Pierangelo Raffini e il servizio “Sviluppo economico e progetti europei”: in entrambi i casi resteranno in piazza Gramsci 21, ma si trasferiranno dal quarto al secondo piano. Durante le operazioni di spostamento, gli uffici resteranno operativi e contattabili ai recapiti ordinari.