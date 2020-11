Supporto alle imprese, il Comune investe in tecnologie innovative e analisi dei dati

Il Comune di Bologna investe 300mila euro in tecnologie innovative per sostenere le imprese del territorio. Il progetto consiste in una piattaforma interattiva che mette in rete i dati di InfoCamere, dell’Agenzia regionale per il lavoro e dell’Amministrazione comunale, per analizzarli e gestire al meglio i servizi rivolti a imprese e professionisti che operano nel territorio. Il sistema pone le basi per realizzare in futuro un vero e proprio fascicolo elettronico dedicato a ogni impresa del territorio.

L’obiettivo della piattaforma interattiva è valutare in maniera tempestiva l’evoluzione economica e l’impatto che hanno eventi particolari, primo tra tutti la pandemia da Covid-19, per poter poi dare risposte adeguate alle imprese bolognesi nel minor tempo possibile.

Grazie a questo sistema interattivo è possibile verificare la distribuzione territoriale di aperture e chiusure delle imprese bolognesi e classificarle secondo le diverse tipologie, per esempio quelle giovanili o femminili. La fotografia del tessuto imprenditoriale scattata dal sistema sarà una fonte preziosa di informazioni per poter predisporre i bandi e indirizzare gli interventi dell’azione amministrativa.

Ad alimentare il quadro ci saranno anche le informazioni provenienti dall’Agenzia regionale per il lavoro sulle richieste e le concessioni di cassa integrazione, suddivise per tipologia di impresa, questo aiuterà a pianificare interventi coordinati di sostegno.

Il nome del progetto - realizzato da Municipia, società del Gruppo Engineering - è “Sistema della conoscenza delle imprese” e funziona grazie a strumenti informatici per l'analisi dei dati che saranno aggiornati mensilmente