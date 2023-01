Carenza di tecnici nei comuni, la sindaca di Castel Maggiore: "Rischiamo di perdere le opportunità del pnrr"

La sindaca di Castel Maggiore Belinda Gottardi è testimone di quello che sta accadendo in tanti altri comuni italiani: mancano tecnici quali geometri, architetti e periti che spesso scelgono di lavorare nel privato assicurandosi così situazioni soprattutto economiche più favorevoli. Un fenomeno cominciato già con l'avvio dell'incentivo del bonus 110% e che con i fondi del pnrr si fa sentire ancora di più, visto che i progetti e le opere da seguire dalla burocrazia alla qualità dei lavori: "Come sindaca di un comune della prima cintura di Bologna che conta 19 mila abitanti e con una buona situazione economico-finanziaria (buona compatibilmente con quello che sta accadentdo in Italia e in Europa in questo momento storico) sto riscontrando, così come altri colleghi, grande difficoltà nel trovare tescnici che vengano a supporto dell'ufficio tecnico, sia per quanto riguarda le attività ordinarie e sia per tutto quello che è collegato ai fondi del pnnr, che fra l'altro prevede anche delle assunzioni ad hoc".

"Abbiamo assunto una persona per le procedure amministrative, ma i tecnici che avevamo trovato dopo poco si sono dimessi per andare altrove. Non sappiamo dove, ma immaginiamo per lavorare a condizioni economiche più interessanti di quelle che possono offrini comuni delle nostre dimensioni. E i tecnici infatti 'ce li rubiamo anche tra di noi' visto che con i vari bando spesso succede che si partecipi ad altri concorsi..." spiega ancora Gottardi.

E quali sono i rischi di questa carenza di tecnici? "Non riuscire a seguire procedure, caniere e opere in tutti i passaggi necessari che vanno dall'espletamento delle procedure burocratiche al monitoraggio e alla verifica dei lavori. Il tutto chiaramente va sommato all'ordinario, che significa cura e manutenzione degli edifici pubblici, delle strade e delle scuole. Così rischiamo insomma di perdere la grande opportunità, unica e irripetibile, che ci da il piano nazionale di ripresa e resilienza" conclude la prima cittadini di Castel Maggiore.

La sindaca Belinda Gottardi