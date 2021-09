Città metropolitana: dove vaccinarsi senza prenotazione dal 10 al 14 settembre

Ozzano, San Pietro in Casale, Baricella, Crevalcore, Calderara, San Giovanni in Persiceto, Silla, Castiglion de Pepoli, Bologna: sono i Comuni che ospitano hub nei quali dal 10 al 14 settembre ci si potrà vaccinare senza prenotazione.

Sono quasi tre milioni gli emiliano-romagnoli che hanno completato il ciclo di vaccinazione anti Covid-19: un numero che, rapportato alla platea complessiva delle persone vaccinabili, quindi quelle dai 12 anni compiuti in su, alza la percentuale di copertura con seconda dose in regione al 74,4%, e all'82,7%, considerando coloro che hanno ricevuto almeno una dose.

La tabella che segue contiene non solo indirizzi e orari di apertura, ma anche il tipo di vaccino che si potrà fare e il numero di dosi messo a disposizione per chi non ha l'appuntamento (garantite, naturalmente, le dosi per i prenotati).