Comunicato contro il divieto di dimora

Le associazioni appartenenti alla rete bolognese “Sulla Stessa Barca” esprimono piena solidarietà ai sei attivisti dei collettivi sociali “Luna” e “Làbas” nei confronti dei quali la magistratura bolognese ha disposto la misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Un provvedimento repressivo di estrema gravità, del tutto sproporzionato rispetto ai reati per cui gli attivisti sono indagati. Conoscendo le motivazioni sociali del loro impegno avendone condiviso la lotta per la difesa dei diritti dei migranti, sappiamo bene che costituiscono una risorsa positiva per la vita della città, giudichiamo ingiusto e assurdo allontanarli ritenendoli “pericolosi”. Chiediamo che possano ritornare al più presto nel luogo in cui vivono, studiano e lavorano in ambito sindacale, educativo e socio sanitario, settori dove l'utilità sociale è massima. Bologna 5 marzo 2024