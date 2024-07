Parapiglia in comunità: coccio puntato al collo, minacce e caos, due minori al Pratello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due minorenni di origine tunisina sono stati arrestati dai Carabinieri di Sasso Marconi; sono ritenuti responsabili dei reati di violenza e\o minaccia a Pubblico Ufficiale in concorso e lesione personale. Si tratta di due giovani, di origine tunisina, ospitati presso una struttura per minori non accompagnati della provincia, già noti alle Forze dell’Ordine.

È accaduto ieri sera, quando alcuni operatori hanno contattato il 112 riferendo che i due, dopo aver assunto alcol e droga, avevano negato loro l’accesso all’interno della struttura per poi andare in escandescenza e commettere gesti autolesionistici.

Caos

Piatti rotti, minacce di morte, si lanciavano di corsa contro gli alberi o si colpivano con una sedia, rifiutando ogni cura medica per le ferite riportate dal personale del 118.

Uno dei due ha preso da terra un frammento di un piatto rotto e l’ha passato al suo coetaneo il quale, impugnandolo come se fosse un’arma, lo ha puntato contro i Carabinieri intervenuti che cercavano di avvicinarlo, poi se lo è puntato alla gola. Infine i militari lo hanno immobilizzato con lo spray al peperoncino in dotazione.

Nel frattempo, l’altro minore, incitando gli altri ospiti del centro a filmare con i cellulari la scena, ha colpito due Carabinieri. A fatica sono riusciti a bloccarlo, mentre colpiva con calci e pugni l’auto di servizio. I due adolescenti, dopo aver ricevuto le cure mediche al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore, sono stati arrestati. Anche i due Carabinieri feriti si sono fatti medicare e sono stati dimessi con sette e cinque giorni di prognosi.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, i due sono stati collocati presso l’Istituto Penale Minorile del Pratello. Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia, ha convalidato gli arresti e sottoposto i due minori alla misura del collocamento in comunità.

Situazione complessa

Il tema dei minori non accompagnati impegna particolarmente le forze dell'ordine. Nei giorni scorsi è stato affrontato anche dal Questore di Bologna che ha incontrato il neo-console tunisino Afif Traouli.

Agli inizi di luglio, sono scattate le perquisizioni e gli accertamenti della nelle 15 principali comunità che li ospitano, oltre 200 tra Bologna e provincia. Di "spaccato non tranquillizzante - parla il questore di Bologna, Antonio Sbordone illustrando alla stampa i primi risultati dell'operazione 'ad alto impatto' - abbiamo trovato armi e refurtiva, purtroppo i sospetti sono stati confermati". "Dobbiamo provare a frenare questi atteggiamenti violenti da parte dei minori non accompagnati che mostrano difficoltà particolari - spiega il Questore - quindi farci vedere fisicamente, collaborare con le istituzioni e con le autorità religiose che possono avere un ascendente. È un progetto importante perché credo che debbano confrontarsi e quindi confidiamo nell'effetto positivo".