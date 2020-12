Borgo Panigale: prima ruba al supermercato, poi fa a botte con due clienti

Prima tuba al supermercato, poi fa a botte con due clienti. E' accaduto ieri, 15 dicembre, poco prima della 14, all'interno del supermercato Conad di via Speranza, a Borgo Panigale.

Un cittadino egiziano 30enne, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, ha tentato di portare via varie confezioni di formaggio, per circa 360 euro, dirigendosi verso le casse.

Si è naturalmente attivato l'allarme anti-taccheggio, così il giovane si è dato alla fuga. Fermato due signori che tentavano di bloccarlo fino all'arrivo della volante, ne è nata una colluttazione. All'arrivo cegli agenti, è stato denunciato per tentata rapina impropria.