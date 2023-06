Concerti di Vasco allo stadio: linee bus deviate

In occasione dei concerti di Vasco Rossi che si terranno allo Stadio dall’Ara i giorni 6, 7, 11 e 12 giugno, un tratto di via Andrea Costa sarà interdetto al transito veicolare.

Vasco al Dall'Ara: QUI le modifiche a traffico e viabilità

Nelle quattro giornate previste, i bus delle linee 14, 31 e 89 effettueranno le seguenti deviazioni di percorso dalle ore 14 a fine servizio:

Linea 14

direzione Piazza Giovanni XXIII: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Gandhi - via Nenni (fermata provvisoria) - via della Barca …

fermate soppresse: Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117), Certosa (7119), Ghisello (7125) e Barca (7127)

fermate provvisorie: Montefiorino (7171), Certosa Gandhi (6215), Chiesa Certosa (6217), Nenni (viale Nenni c/o via della Barca)

direzione Due Madonne / Pilastro: … via della Barca - via Saragat (fermata provvisoria) - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa …

fermate soppresse: Barca (7128), Ghisello (7126), Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112)

fermate provvisorie: Saragat (via Saragat c/o via della Barca), Cividali (6212), Velodromo (6210), Weber (6206) e Montefiorino (7172)

Linea 21

direzione Filanda: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Gandhi - via Nenni (fermata provvisoria) - via della Barca - via A. Costa ...

fermate soppresse: Magnani (7111), Stadio (7113), Lino (7117) e Certosa (7119)

fermate provvisorie: Montefiorino (7171), Certosa Gandhi (6215), Chiesa Certosa (6217), Nenni (viale Nenni c/o via della Barca), Barca (7128) e Ghisello (7126)

direzione Beolco: ... via A. Costa - via della Barca - via Saragat (fermata provvisoria) - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa …

fermate soppresse: Certosa (7120), Lino (7118), Stadio (7114) e Magnani (7112)

fermate provvisorie: Ghisello (7125), Barca (7127), Saragat (via Saragat c/o via della Barca), Cividali (6212), Velodromo (6210), Weber (6206) e Montefiorino (7172)

Linea 89

direzione San Biagio: … via A. Costa - via Montefiorino - via Tolmino - viale Gandhi - via Nenni (fermata provvisoria) - via della Barca - via A. Costa ...

fermate soppresse: Certosa (7119)

fermate provvisorie: Montefiorino (7171) e Funivia (7123)

direzione Beolco: ... via A. Costa - via della Barca - via Saragat (fermata provvisoria) - viale Pertini - via Pasubio - via Timavo - via Montefiorino - via A. Costa …

fermate soppresse: Certosa (7120)

fermate provvisorie: Funivia (7124) e Montefiorino (7172)

