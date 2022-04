Concerto per la pace, gli artisti: "La musica non ferma la guerra, ma è un messaggio potente"| VIDEO

In diretta da una piazza Maggiore gremita. Migliaia di persone sono arrivate nel cuore di Bologna prr assistere al concerto per la pace e per la raccolta fondi per i bambini ucraini.

L'idea, lanciata con un twitt da La Rappresentante di Lista è stata raccolta dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e in pochi giorni è stato possibile metterla in pratica.

"Una meraviglia - dice Dario Mangiaracina, uno dei due ideatori - tutto è nato da un'urgenza che non eravamo i soli ad avere, poi si è avviata una macchina clamorosa". Per Veronica Lucchesi sono stati "giorni di grande sgomento e oggi proviamo a dare voce a un sentimento che condividiamo, è qualcosa di potente".

"I più deboli sono i bambini, la musica non ferma le guerre, ma crea comunità", ha detto ai cronisti Andrea Appino degli Zen Circus.

"Sono convinto della necessità in questo momento di far sì che attraverso uno strumento così semplice abbiamo la possibilità di aiutare le persone", afferma Brunori,

"Risalire sul palco nono solo per suonare ma per mandare un messaggio è proprio bello, la ripartenza è legata al concetto di pace" ha detto Aimone Romizi dei Fask.

"Credo sia nostro compito farci sentire" - ha detto Gaia, mentre per Noemi "la musica riempie i silenzi e lancia dei messaggi".