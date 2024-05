Dai Clash ai CCCP: piazze chiuse e contestazioni sempre (ma la musica chi la politicizza?)

Entrambi sono stati contestati ed entrambi hanno avuto e avranno come palco d'eccezione quello di Piazza Maggiore. Il primo concerto era gratuito e il secondo si paga una cinquantina di euro. Uno è rimasto nella storia e l'altro molto probabilmente no. Un confronto fra Clash (1980) e CCCP (2024) ha senso? Probabilmente non molto, ma la riflessione sulla piazza pubblica o aperta al pubblico (su pagamento di un ticket come nel caso dello show del 21 maggio) in realtà risulta interessante, soprattutto in una città come Bologna dove per esempio d'estate il Cinema sotto le stelle trasforma il Crescentone nel salotto di casa dando la percezione del luogo di tutti, bolognesi e turisti. Ed è quello che stanno contestando i ragazzi dei collettivi, che già dalla tarda mattinata si sono posizionati in zona palco per chiedere l'autoriduzione del biglietto.

Per Alberto Ronchi (già assessore alla Cultura del Comune di Ferrara, della Regione Emilia-Romagna, e del Comune di Bologna) il concerto dei Clash del 1980 e quello dei CCCP di stasera "sono imparagonabili" e l'unica cosa che hanno in comune è Piazza Maggiore: "I Clash, quando arrivano a Bologna, erano all'apice della creatività (avevano appena registrato London Calling). Rappresentavano, insieme ad altri gruppi musicali che si sono esibiti a Bologna in quegli anni, una rigenerazione della musica rock, sia dal punto di vista artistico che del rapporto con il pubblico. Quello dei CCCP è il classico concerto nostalgico, dove un vecchio repertorio (non c'è neppure un pezzo nuovo) viene riproposto oggi. È un' operazione commerciale che si inserisce nel filone della 'retromania', dove i primi interlocutori sono tutti coloro che al tempo dei CCCP erano giovani e che ricordano volentieri quella stagione.

Una piazza chiusa e un biglietto da pagare. Il problema esiste o non esiste? "Per me non è scandaloso. Oggi un concerto gratuito con le stesse caratteristiche di quello dei Clash sarebbe, soprattutto per i costi, irrealizzabile. Quello che bisogna valutare è se ne vale la pena oppure no. Vale a dire, in che contesto si inserisce il concerto? Che livello qualitativo ha? Risponde a una logica culturale o esclusivamente commerciale?

E in tutto questo c'entra e quanto c'entra la politica?

Più che di politica parlerei di politica culturale. Le riflessioni possono essere numerose. Credo che il nostro paese viva oggi il periodo peggiore dal Dopoguerra. Con rare eccezioni, le attività culturali sono ovunque omologate e seguono spinte populiste. Non si riscontra quasi mai la necessità di allargare i confini, di conoscere e confrontarsi con cose nuove. Tutto risponde a logiche numeriche (quante iniziative si realizzano, quanti spettatori, quante persone, organizzatrici e non, ho accontentato), non vi sono indirizzi, né scelte, soltanto il desiderio di piegare la cultura a logiche commerciali e di consenso...

Il concerto di stasera entrerà nella storia (della musica o di Bologna)?

"Non entrerà in nessuna storia. Se non altro perché la musica e i gusti musicali cambiano. I ragazzi fra i 14 e i18 anni non sanno chi sono i CCCP e nemmeno chi erano i Clash".

Anche per Mauro Boris Borella (Istigazione Culturale - OneBoris - 414 - Link 30, esperto di musica ed esperto della musica a Bologna) questi due eventi hanno in comune il Comune (di Bologna, che li guarda dall'alto): "Poi avrebbero in comune anche un genere musicale oggi identificabile come punk. Anche se a dire il vero, nonostante si continui a definire punk i CCCP, sono stati una declinazione elettropop con forte poetica emiliana (visti i testi e l’immaginario) che ha usato i suoni ibridi del punk più d’avanguardia in affermazione all’inizio degli anni Ottanta e sostenuto dai ritmi elettronici delle drum machine, arricchito dalle sonorità di quella che allora si chiamava musica industriale. Entrambi oggi si coniugano in quell’universo retromaniaco, nel senso di passione nostalgica per ciò che è passato, ma non fuori moda. Di simile forse hanno uso strumentale per consenso politico, ma come allora ci saranno i 'grati' ed gli 'ingrati' che criticheranno spero senza creare problemi a chi starà lavorando e a chi andrà a vederli magari con figli o addirittura nipoti".

E infatti i toni della serata che ha organizzato Borella poco prima del live di stasera sono proprio quelli del confronto. La serata si intitola "Almeno i Clash erano gratis" (fra gli altri partecipa anche l'assessore Felicori): "L’idea di mettere su un tavolo per discutere del tema è nata subito dopo l’annuncio del tour dei CCCP e della data a Piazza Maggiore a pagamento oltre che per la coincidenza del conoscere Helena Velena da 35 anni. La persona che ha scoperto e prodotto i primi 4 dischi dei CCCP. All'inizio questa iniziativa voleva avere un taglio molto critico, ma poi ho capito che la contestazione non poteva essere il focus. Molto meglio il ragionamento sulla situazione odierna dell'uso degli spazi pubblici per i in proiezione del futuro. Non è solo Piazza Maggiore a essere chiusa, c'è anche Piazza Aldrovandi se ci pensiamo bene...".

Un conto sono i Radiohead, un conto sono i CCCP

Quindi una piazza chiusa a ingresso su ticket è giusta o è sbagliata? "La piazza con ingresso a pagamento per un grande concerto l'avremmo già vista nel 2012, quando nessuno si sognò di criticare la scelta di far esibire in Piazza Maggiore i Radiohead. I quali poi il concerto non lo hanno potuto fare perché nel frattempo la terra ha tremato drammaticamente e quell'anno è rimasto nella storia triste della nostra regione per il terremoto. Ma per un gruppo 'simbolico' come quello di Giovanni Lindo Ferretti le cose stanno diversamente, soprattutto viste le sue posizioni politiche. Nell’ottica di marketing turistico i concerti di un certo cabotaggio economico possono essere a pagamento e fanno anche del bene alla città, sia per l'indotto che per l'immagine che danno all’esterno. Siamo poi la prima città riconosciuta in Italia dall’Unesco all’interno del cartello Creative Cities, progetto che proposi proprio io all’allora ignavo sindaco Cofferati, attraverso l’associazione di cui facevo parte, il Link, che guarda caso proprio il 1 giugno 2024 (stessa data dei Clash) festeggerà il suo trentennale di esistenza nell’attuale sede in via Fantoni".

Quanta e quale politica mettiamo in ballo in questa questione? "Tanta e niente. Con i Clash c’era stato un tentativo di pacificazione tra movimento e PCI, oggi visto anche il gruppo in oggetto sembra più una gratificazione a distanza, tenendo conto che oggi quei ragazzi di allora possono spendere 60 euro per assistere a un concerto".

Qui sotto la dimostrazione che si contestavano anche i Clash e il punk in questo volantino diventa strumento del potere: "Un concerto per ingraziarsi le masse giovanili e per avere voti". Interessante, no?

La riflessione di Helena Velena, fondatrice Attack Punk Records e produttrice dei primi 4 dischi dei CCCP: "Il concerto di stasera potrebbe entrare nella storia della musica o della città di Bologna se fosse in grado di diventare la miccia di una nuova consapevolezza rispetto al rapporto fra musica e politica, musica e bisogni, musica e consapevolezza del significato delle lotte che l'arte veicola e dare origine a un nuovo movimento che possa creare qualcosa di alternativo a questa merce spettacolare di bassissimo livello che abbiamo intorno".