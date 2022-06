Concerto di Cesare Cremonini a Imola: modifiche al traffico e alla viabilità

In occasione, sabato 2 luglio, del concerto di Cesare Cremonini presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, sono state adottate modifiche alla viabilità adiacente al circuito automobilistico, ovvero sarà chiusa al traffico veicolare della Via Santerno, da Via Rivazza al termine della strada, e dell’intero tratto della Via Malsicura. Sono previste poco meno di 70mila persone.

I provvedimenti

1. Dalle ore 20:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito veicolare e pedonale nel percorso ciclo-pedonale compreso fra Viale Dante e il parco “Chico Mendez”;

2. Dalle ore 20:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

a) Viale Dante, nel tratto da Via F.lli Rosselli al Piazzale Leonardo da Vinci (tenuto conto delle

chiusure delle immissioni delle Vie Tasso e Goldoni su Viale Dante, sulle predette laterali è

consentito il doppio senso di marcia per i residenti, al fine di raggiungere le proprie abitazioni);

b) Via F.lli Rosselli;

c) Via R. Galli, ad eccezione dei veicoli specificamente autorizzati;

d) Via L. Musso;

e) Viale dei Colli, nel tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Musso e Via A. Ascari;

f) Via Pirandello, nel tratto compreso fra Via Boccaccio e Viale Dante;

g) Via Graziadei, nel tratto compreso fra Viale Dante e Via Manzoni;

h) Via Tabanelli, nel tratto compreso fra Via Goldoni e Via Graziadei;

3. Dalle ore 8:00 di venerdì 1 luglio alle ore 7:00 di domenica 3 luglio, istituzione del doppio senso

di marcia sull’intero tratto Viale Dante, con conseguente soppressione della corsia preferenziale e

divieto di sosta sul lato OVEST;

4. Dalle ore 7:00 di venerdì 1 luglio alle ore 12:00 di lunedì 4 luglio, istituzione di un percorso

pedonale tutelato sulla Via Graziadei, lato OVEST, nel tratto compreso fra Via Patarini e Via

Banfi;

5. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, l’istituzione dei seguenti

parcheggi riservati alla sosta di veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità:

a) i quadranti NORD-OVEST, NORD-EST e SUD-EST di P.le Leonardo da Vinci;

b) parcheggio di fronte al civico 13 di Via Santerno, compresa area verde denominata “Chico

Mendes”;

c) parcheggio via Taglioni;

d) parcheggio Piazzale Vittorina Sambri;

6. Dalle ore 6:00 di venerdì 1 luglio alle ore 24:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con

rimozione, nell’area di sosta denominata “Lager Nazisti” di Via Tiro a Segno;

7. Dalle ore 15:00 di venerdì 1 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con

rimozione, nel parcheggio di Via Musso;

8. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con

rimozione, nelle seguenti aree:

a) parcheggio all’intersezione Via Patarini/Via Lughese;

b) parcheggio Via Graziadei, all’intersezione con Via Manzoni;

c) parcheggio Palazzetto dello Sport “A. Ruggi”;

d) parcheggio “Ex Frantoio”, in Via Pirandello;

e) parcheggio “Ex Frantoino” in Via Pirandello, all’intersezione con Via Boccaccio;

f) parcheggio “Il Meleto” in Via Tiro a Segno;

g) area destinata agli spettacoli viaggianti, in Via Pirandello;

h) area di sosta a margine della carreggiata di Via Tiro a Segno, lato fiume;

i) parcheggio all’intersezione Via Ascari/Via dei Colli (ex area 17);

j) parcheggio in Via Ascari, adiacente al Centro Ippico;

k) area di sosta adiacente al plesso “Sante Zennaro”;

l) Via Oriani;

m) Via Guicciardini;

n) Via Tabanelli, su entrambi i lati della carreggiata lato EST, da Via Oriani a P.le Michelangelo;

9. Dalle ore 5:00 di sabato 2 luglio alle ore 4:00 di domenica 3 luglio, divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei motocicli, in Viale Dante, tratto compreso fra Piazzale Leonardo da Vinci e Via G.B. Zappi, lato EST;

10. Dalle ore 20:00 di sabato 2 luglio alle ore 6:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, nelle seguenti vie:

a) Viale Andrea Costa, da Viale Marconi a Piazzale Marabini;

b) Piazzale A. Marabini, intero tratto;

c) Viale XXIV Maggio, nel tratto prospiciente il Piazzale A. Marabini;

11. Dalle ore 23:00 di sabato 2 luglio alle ore 6:00 di domenica 3 luglio, divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

a) Viale XXIV Maggio;

b) Via IV Novembre;

c) Via G. Minzoni;

d) Via Piave;

e) Via della Senarina;

Divieti di transito

a) divieto di transito su Via Santerno e su Via Rivazza;

b) istituzione del senso unico di marcia sulla Via Quarantini, da Via Tiro a Segno a Via S. Lucia;

c) istituzione del senso unico di marcia su via Ascari e Via dei Colli, nel tratto da Via Pediano a Via Bergullo;

d) divieto di transito su Via Graziadei, nel tratto compreso fra Via Manzoni e Via Banfi.