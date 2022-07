Cremonini, migliaia di fan per il concerto di Imola: "Cesare è uno di noi" | VIDEO

Una chiusura di tour in grande stile per Cesare Cremonini, protagonista del concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Migliaia di fan da tutta Italia hanno raggiunto Imola già dalle prime ore della giornata, pronti ad assicurarsi i posti in prima fila. A causa del gran caldo e delle tante persone in coda, i cancelli sono stati aperti attorno alle ore 15, ben prima dell’orario previsto.

Imola, fan scatenati per Cremonini: “Sembra che scriva le canzoni appositamente per me”

Appassionati di tutte le età si sono recati ai cancelli dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola già dalla tarda mattinata. Tra loro, c’è anche qualcuno a cui non è sfuggita la coincidenza: “Qui è dove è morto Ayrton Senna, come canta Cremonini in Marmellata #25. Non potevamo non esserci”. “Lo seguo dai tempi della 50 Special, Cesare è uno di noi” dice un suo fan bolognese, mentre per un altro suo seguace arrivato appositamente dalla Campania “sembra Cesare scriva le canzoni appositamente per me. Mi rivedo totalmente nelle sue canzoni”. Il live del cantautore bolognese, salvo imprevisti, dovrebbe cominciare attorno alle ore 21.

Cremonini a Imola, la scaletta

Questa, dalle indiscrezioni, dovrebbe essere la scaletta del concerto:

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla, duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)