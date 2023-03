Dai grandi classici al ricordo di Lucio Dalla: il concerto di Gianni Morandi è uno spettacolo | VIDEO

L'Eterno Ragazzo si è esibito all'Unipol Arena di Casalecchio per la tappa bolognese del tuo "Go Gianni Go!"

Non va a cento all’ora ma poco ci manca: sul palco più caro, quello della sua Bologna, è un Gianni Morandi elettrico quello in scena nella tappa del suo tour "Go Gianni Go!". Nella splendida cornice dell’Unipol Arena di Casalecchio, Gianni canta, sorride, danza e scherza con i 20mila spettatori venuti ad ascoltarlo. E il sentimento dell’arena cresce come cresce il ritmo delle canzoni: dalle hit più recenti come ‘L’Allegria’ alle canzoni culto come ‘Occhi di ragazza’ e ‘Bella signora’ passando per l’immancabile omaggio all’amico fraterno Lucio Dalla, fino alla carica finale dei ‘Cento all’ora’ e di 'Evviva'. Morandi sprigiona una carica senza tempo: gira l’intera Unipol stringendo mani e benedicendo bambine entusiaste, poi torna sul palco e con il solo accompagno del pianoforte di Maurizio Campo, sulle note di ‘Se non avessi più te’, tira fuori una voce di una potenza e di una pulizia disarmante.

Morandi si fa dissacrante quando, ansimando per un po’ di fatica, dice scherzando “Eterno Ragazzo due maroni”, citando poi l’amico Fiorello nella famosa battuta a lui rivolta “da Eterno Ragazzo a eterno riposo è un attimo”.

L’assolo di tromba su ‘Vita’ è uno spettacolo, specialmente se a farsene carico è una musicista giovanissima: Camilla Roland ha appena 21 anni ma suona con la tranquillità di una veterana. Morandi si ferma un attimo con lei, la presenta al pubblico e le chiede se conosce Lucio Dalla: “Certo” risponde lei un po’ impacciata. “Lucio ci sta guardando - la tranquillizza Gianni - e proprio adesso si starà facendo una bella risata”. Da qui parte il medley “Futura” e “Caruso” che si conclude con un momento di sincera commozione di Morandi e con un dito puntato al cielo in ricordo del caro amico. La serata continua piacevole, i pezzi scorrono che è una meraviglia e Morandi si conferma, nonostante gli anni, un grande artista prima e un eccellente cantante poi. E soprattutto, si conferma un Eterno Ragazzo che ama ancora la musica come fosse il primo giorno.

Morandi in concerto, la scaletta

Questa la scaletta osservata da Morandi per il suo concerto:

L’allegria

Se perdo anche te

Una vita che ti sogno

Varietà

Occhi di ragazza

In amore

Bella signora;

Se non avessi più te

Anna della porta accanto

Vita

Futura

Caruso

Canzoni stonate / Chimera / Il giocattolo / Non son degno di te / La fisarmonica / Il mondo cambierà

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Un milione di piccole tempeste

Apri tutte le porte

La ola

Grazie perché

Se puoi uscire una domenica sola con me

Andavo a 100 all’ora

Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte

In ginocchio da te

Uno su mille

Scende la pioggia

Si puo dare di più

Banane e lampone

Evviva