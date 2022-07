Iron Maiden a Bologna, in migliaia a Parco Nord. Ma il concerto viene sospeso | VIDEO

Fan da tutta l'Italia - e anche dall'estero - si sono ritrovati al Sonic Park di via Stalingrado per l'unica data italiana della storica band britannica, ma a causa del maltempo il live è stato annullato

Doveva essere una festa, e invece il concerto degli Iron Maiden è stato sospeso per maltempo. Dopo che per due anni il Legacy Of The Beast Tour era stato rimandato, la storica band britannica aveva scelto proprio la nostra città come unica data italiana. Molta la voglia di rock, tanto che al Parco Nord di via Stalingrado sono arrivati fan da Veneto, Toscana, Sardegna e Campania, ma anche da Svizzera e Germania. Al di fuori dei cliché, però, al grande live si sono recate anche famiglie con figlie e figli al seguito, coppie e gruppi di amici più o meno giovani e irriducibili del rock arrivati al sesto, settimo o più concerti della band, che però hanno dovuto abbandonare la Joe Strummer Arena in gran fretta. Proprio durante l'inizio del live, infatti, dal palco hanno chiesto ai partecipanti di evacuare l'arena. Trascorso un quarto d'ora, gli organizzatori hanno dichiarato annullato il concerto, seguendo le indicazioni della Protezione Civile. Nonostante il gran caldo che da giorni colpisce Bologna, in migliaia si erano presentati ai cancelli già dalle prime ore del pomeriggio. Ora saranno costretti ad andarsene, rimanendo a bocca asciutta ma con i vestiti bagnati.

Iron Maiden al Sonic Park, il programma

Apertura cancelli: 15:00

Lord of the Lost: 18.10

Airbourne: 19.20

Iron Maiden: 21:00

Concerto Iron Maiden, traffico intenso e due fermi della polizia

Non solo sorrisi però al Sonic Park. Il traffico nella zona, nelle ore centrali del pomeriggio, si è fatto piuttosto intenso a causa dei tanti partecipanti al concerto: sulla tangenziale l’uscita 7bis ha subito diversi rallentamenti e anche via Stalingrado, per circa un chilometro fino all’ingresso della Joe Strummer Arena, ha visto un traffico piuttosto intenso.

Oltre al traffico c’è anche da segnalare un intervento della polizia locale: due uomini italiani sono stati colti in fragrante mentre vendevano bevande senza autorizzazione. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia locale, che li hanno multati.