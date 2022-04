Trasporti, concerto per la pace in piazza Maggiore: deviazioni bus Tper

Dalle ore 17 fino al termine del servizio di martedì 5 aprile, in occasione dello svolgimento dell’evento musicale “Tocca a noi - Musica per la pace” il transito dei bus sulla via dell’Archiginnasio sarà interdetto. Pertanto, i bus delle linee 29, A e C dovranno effettuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 29

direzione Roncrio (servizio diurno): … via Rizzoli via Rizzoli via Castiglione via Farini …

direzione Roncrio (29S servizio serale): … via Rizzoli via Rizzoli via Castiglione via Farini piazza Cavour

…

fermate soppresse: 100 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA RE ENZO 1/3/B 112 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI 5

fermate provvisorie: 105 RIZZOLI VIA RIZZOLI 5/B 904 PIAZZA MINGHETTI VIA FARINI FR 11/D

direzione Parcheggio Tanari (servizio diurno): … via D’Azeglio via De’ Carbonesi via Barberia piazza Malpighi

via Marconi…

fermate soppresse: 114 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI FR5 108 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA MAGGIORE 3/E 601 UGO BASSI VIA BASSI U. 21/L

fermata provvisoria: 702 PIAZZA MALPIGHI PIAZZA MALPIGHI 8/D

direzione Parcheggio Tanari (29S servizio serale): … piazza Cavour via Farini via De’ Carbonesi via Barberia

piazza Malpighi via Marconi…

fermate soppresse: 114 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI FR5 108 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA MAGGIORE 3/E 601 UGO BASSI VIA BASSI U. 21/L

fermate provvisoria: 704 PIAZZA MALPIGHI PIAZZA MALPIGHI 14/E

Linea A

direzione Poliambulatorio: … via Rizzoli via Rizzoli via Castiglione via Farini piazza Cavour …

fermate soppresse: 100 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA RE ENZO 1/3/B 112 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI 5

fermate provvisorie: 105 RIZZOLI VIA RIZZOLI 5/B 904 PIAZZA MINGHETTI VIA FARINI FR 11/D

Liber Paradisus: … via Farini via De’ Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via U.Bassi via

Indipendenza …

fermate soppresse: 114 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI FR5 108 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA MAGGIORE 3/E

fermate provvisorie: 753 FARINI VIA FARINI 2/F 702 PIAZZA MALPIGHI PIAZZA MALPIGHI 8/D 602 UGO BASSI VIA BASSI U. 6/D

Linea C

direzione Parcheggio Tanari: … via Farini via De’ Carbonesi via Barberia piazza Malpighi via U.Bassi

via Indipendenza …

fermate soppresse: 114 PIAZZA GALVANI PIAZZA GALVANI FR5 108 PIAZZA MAGGIORE PIAZZA MAGGIORE 3/E

fermate provvisorie: 753 FARINI VIA FARINI 2/F 704 PIAZZA MALPIGHI PIAZZA MALPIGHI 14/E 602 UGO BASSI VIA BASSI U. 6/D

direzione Cestello: regolare