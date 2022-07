Concerto Radio Bruno: stop ad alcool e spray in piazza VIII agosto

In occasione del concerto di Radio Bruno Estate, in programma mercoledì 20 luglio alle 20 in Piazza VIII Agosto, il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza finalizzata al divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie di vetro o lattine e bombolette contenenti spray urticante nell’area della manifestazione.

Nello specifico, nella giornata di mercoledì 20 luglio, dalle ore 14 fino al termine della manifestazione sarà in vigore:

Il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina per le attività presenti in Piazza VIII Agosto

Il divieto per chiunque di introdurre qualsiasi bevanda alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenenti spray urticante nell’area della manifestazione

Inoltre, l’ordinanza prevede la sospensione nella giornata di mercoledì 20 luglio, dalle ore 14 fino al termine della manifestazione, del dehors del pubblico esercizio che si trova in Piazza VIII Agosto al civico 8/a.