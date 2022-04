Ucraina, al via il concerto in piazza: "Tutto lavoro volontario, sarebbero servite 10 piazze Maggiore "| VIDEO

Matteo Lepore racconta come è nato l'evento. In piazza anche il presidente Bonaccini: "Spero che questo fiume di solidarietà si tramuti in tanti sms solidali"

Tutto pronto in Piazza Maggiore per "Tocca a noi", il concerto per la pace e per raccogliere fondi per Save the Children, l'ong che opera in Ucraina dal 2014, e per i bambini ucraini.

"Bologna è orgogliosa di ospitare un momento per la pace - ha detto il sindaco Matteo Lepore - è molto importante per noi far vedere che Bologna Città della musica c'è, tanto lavoro tutto volontario per costruire questo palco".

In piazza anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "Spero che anche le altre regioni accolgano come accogliamo noi, abbiamo il dovere di farlo. Ci sono già mille bambini nelle scuole".