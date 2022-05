Concerto Vasco: chiuso il casello di Imola sulla A14

Venerdì 28 maggio, in occasione di "Vasco Live", il concerto di Vasco Rossi all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, sulla A14 Bologna-Taranto, rimarrà chiusa la stazione di Imola - in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara/Ancona - dalle 23:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 maggio, "in considerazione del grande afflusso di pubblico previsto in avvicinamento all'area, al fine di garantire la massima sicurezza", fa sapere Autostrade.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Faenza.

Gli ingressi all'Autodromo sono 2, viale Dante – area concerto Paddock, via Dei Colli – area concerto Rivazza.