Vasco al Dall'Ara: bagno di folla, fan scatenati | VIDEO

E' già calca davanti allo stadio. A migliaia per il Kom. No, il rock non è morto

Mancano poche ore al primo dei due concerti di Vasco Rossi in programma il 6 e 7 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. Un ritorno, quello del Komandante, a casa sua, visto che ormai da anni abita sotto le Due Torri. Già da giorni migliaia hanno assaltato lo stadio: prima accampati con le tende, poi in file lunghe centinaia di metri. “Per lui questo e altro” dice un fan arrivato da Sassari, e non è il solo a venire da così lontano, dato che in tantissimi sono arrivati dal nord Italia ma anche dal sud e, appunto, dalle isole.