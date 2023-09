Auto incendiata, minacce e lesioni all’impiegato dell’azienda concorrente: due uomini finiscono ai domiciliari

Due uomini, un 39enne di origini pachistane e un 34enne di origini italiane, sono indagati e arrestati per illecita concorrenza con minacce o violenza.

Le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa di Bologna-Borgo Panigale, coordinate dalla Procura, sono scattate in seguito ai fatti accaduti nella notte dello scorso 15 giugno quando, in via della Fornace, ignoti hanno incendiato un SUV marca Audi di proprietà di un 40enne peruviano residente a Bologna. Durante gli accertamenti era stata trovata una bottiglia di plastica da cui fuoriusciva un forte odore di benzina, segno che l’incendio era stato di origine dolosa. Le indagini hanno permesso di risalire ai due uomini, il pachistano di 39 anni e l’italiano di 34: alla base del gesto, secondo gli inquirenti, ci sarebbe una storia di rancori, scaturiti nel settore industriale, a seguito del fatto che una grande società che opera nell’industria automobilistica aveva preferito l’azienda dove lavora il 40enne peruviano, piuttosto a quella dei due indagati, anche loro operanti nel logistica e trasporti, per gestire le spedizioni dei pezzi di ricambio auto nella zona a nord di Bologna.

Indagando, si è scoperto che i due indagati avevano minacciato il 40enne peruviano sia la sera precedente all’incendio, con frasi come “Stai attento che ti rimangono pochi giorni, guarda che io ti ammazzo perché tu non sai chi sono io!”, e anche nei giorni successivi, con altre minacce e aggressioni fisiche, come accaduto il 31 luglio e 1 agosto 2023, le quali avevano causato alla vittima due prognosi di tre giorni, dopo che questi si era recato Pronto Soccorso.

Il Gip del Tribunale di Bologna ha quindi disposto l’applicazione degli arresti domiciliari a carico dei due indagati. Rintracciati, il 39enne pakistano e il 34enne italiano, sono stati arrestati e condotti nelle rispettive abitazioni.