Condizionatori guasti in Liber Paradisus, il proprietario: "Spetta a Hera"

Per il concessionario Newco DUC Bologna spa, proprietario dell’immobile in P.zza Liber Paradisus, sede del Comune di Bologna, fa sapere di "aver verificato il pieno funzionamento degli impianti di distribuzione gestiti dal proprio gestore Duc Gestione lo scorso 2 maggio, data concordata con HERA per la distribuzione dei fluidi freddi per la climatizzazione".

Ai dipendenti comunali, infatti, a causa del guasto nell'impianto, e del caldo, è stato concesso di non andare in ufficio e di fare smart working.

"Il guasto al sistema di condizionamento - scrive Newso Duc Bologna spa in una nota - è relativo a problematiche tecniche su entrambe le macchine frigo installate e gestite da HERA presso la centrale del Comune di Bologna, come comunicato dalla stessa HERA il 13 maggio" quindi "a seguito della rilevazione del mal funzionamento, Newco DUC Bologna spa ha immediatamente chiesto l’intervento di HERA per la risoluzione del guasto".

Inoltre, iIl 23 maggio "Hera ha informato che i problemi riscontrati sulle macchine frigo sono in via di risoluzione, ma sono emerse ulteriori anomalie che richiedono l’intervento della casa madre unitamente a tecnici specializzati - conclude il concessionario che - resta ancora in attesa di un urgente intervento risolutivo da parte di HERA".

