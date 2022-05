Comune, condizionatori guasti in Liber Paradisus: arrivano container frigo e parte la diffida

I dipendenti del Comune di Bologna della sede in piazza Liber Paradisus, in smart working a causa di un guasto all'impianto di climatizzazione, potrebbero tornare alla piena operatività lunedì, come conferma il sindaco Matteo Lepore rispondendo in Question time alle domande di Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Manuela Zuntini (Fdi).

"Dopo l'individuazione del guasto, ieri mattina hanno ripreso a funzionare le macchine frigo - spiega Lepore - ma per sicurezza oggi dovrebbero arrivare due container frigo di supporto che saranno posizionati all'esterno delle torri, da utilizzare se il problema dovesse manifestarsi nuovamente". Per quanto riguarda le finestre delle torri, segnala poi il sindaco, le pareti a vetro "sono provviste di vasistas a circa 2,5 metri che possono essere aperte liberamente e quindi la possibilità di aprire le finestre c'è ed è in capo ai singoli dipendenti decidere di farlo".

Chi deve intervenire?

Per il concessionario Newco DUC Bologna spa, proprietario dell’immobile aveva fatto sapere di "aver verificato il pieno funzionamento degli impianti di distribuzione gestiti dal proprio gestore Duc Gestione lo scorso 2 maggio, data concordata con HERA per la distribuzione dei fluidi freddi per la climatizzazione", in altre parole per l'azienda la responsabilità sarebbe della multiutility.

"Preciso - continua il sindaco - che il Comune non è titolare di rapporti contrattuali con il gruppo Hera, ma solo ed esclusivamente con la proprietà dell'immobile, la società Newco Duc Bologna Spa, che è l'unico nostro interlocutore" ossrva il sindaco, quindi "per tutelare gli interessi del Comune e chiedere un rapido ripristino delle condizioni che rendono utilizzabili gli uffici", l'amministrazione ha "sollecitato" la proprietà "ad attivarsi con i gestori degli impianti e ottenere un rapido ripristino del servizio di climatizzazione".

Palazzo D'Accursio ha infatti inviato una diffida a Newco Duc, che a sua volta ha comunicato che il guasto ha riguardato due macchine frigo installate e gestite da Hera. Per quanto riguarda i "tempi previsti per il ripristino dell'operatività dei dipendenti in presenza presso le torri di Liber Paradisus - afferma il sindaco - allo stato attuale e con le informazioni in nostro possesso la totale operatività dei dipendenti in servizio è prevista, salvo imprevisti, per lunedì". Infine, rispetto alla garanzia di continuità dei servizi alla cittadinanza con l'avvio dello smartworking per i dipendenti di Liber Paradisus, "tutte le attività di ricevimento al pubblico presenti nella sede unica di palazzo Bonaccorso - riferisce infine Lepore - non hanno subito alcuna interruzione. Il servizio è stato erogato negli orari e nelle modalità previste prima del malfunzionamento del sistema di condizionamento". (dire)