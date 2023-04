Ripensare l’abitare: famiglie con figli a carico prendono uno stabile in via Raimondi

Si chiama Radical Housing ed è il nuovo condominio sociale di via Raimondi 41, in zona Bolognina. Radical Housing è il frutto di una occupazione da parte di alcune famiglie con figli e della piattaforma di intervento sociale PLAT, costola dei movimenti studenteschi. Nello stabile, di proprietà di Asp, al momento ci sono 42 adulti e 33 bambini: la decisione di intervenire da parte degli occupanti è maturata con l’intento di “rilanciare percorsi di lotta sul terreno del diritto all’abitare”, scrivono gli attivisti in una nota, “unica strada per iniziare a invertire i rapporti di forza e cambiare di segno la situazione. Questa nuova soluzione abitativa che iniziamo a mettere in pratica si muove in questo contesto e vuole essere solo un primo passaggio tra tanti per costruire una grande lotta sociale sull’abitare. Contro il governo Meloni e le sue politiche, contro l’idea di una Bologna governata grazie al modello-Piantedosi per quanto riguarda le istanze sociali, da oggi mettiamo in campo una nuova idea di abitare la città”.

“Radical Housing in via Raimondi – continua la nota – è un condominio sociale creato da una cooperativa di abitanti, un esperimento di commoning che si adopera per l’auto-recupero senza costi per la collettività di un edificio di proprietà pubblica dismesso da anni, una casa per l’emergenza abitativa. Molte di noi sono lavoratrici e lavoratori, altre persone sono precarie, altre disoccupate, e nel costruire nuove forme abitative mettiamo al centro anche il tema del reddito e del lavoro, perché le due cose non possono essere separate”.