Confedilizia attacca il nuovo prefetto sul "Tavolo sfratti": "Qui l'emergenza abitativa non esiste"

Un "contro-tavolo" dei proprietari di immobili e di Confedilizia per fare da contraltare al confronto che il nuovo Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, ha intenzione di aprire in tema di sfratti: "Per capire in che termini debba intervenire la forza pubblica, o quando si tratta di casi disperati, un'esperienza già fatta a Brescia, che vorrei ripetere", ha annunciato questa mattina ai cronisti.

L'associazione dei proprietari fa sapere che la presidente Elisabetta Brunelli ha già attivato il pool dei legali Confedilizia contro l’iniziativa in quanto “l’emergenza abitativa non esiste a Bologna e lo conferma il numero delle udienze in tribunale nonché il numero degli sfratti esecutivi.” Prosegue la Presidente “il prefetto si è appena insediato in città e forse è meglio che prima si informi e studi il nostro tessuto sociale che non è paragonabile a quello di Brescia.” Termina infine la Presidente “questa è l’ennesima azione politica a discapito dei proprietari di immobili ma anche degli inquilini perché si disincentiva il mercato delle locazioni. Non è con i blocchi, con i divieti e con le tasse che si aiuta la città. Penso che sia meglio che il prefetto, prima di dire che tutelerà qualcuno o qualcosa, stia fermo, per favore - quindi - al tavolo del prefetto si contrapporrà il tavolo dei proprietari e Confedilizia chiederà a tutte le forze politiche ed economiche della città di bloccare il ticket di sconti Lepore".

(Foto FB Ape - Confedilizia)