Nuovo Dpcm, Confesercenti scrive alle istituzioni: "Rabbia e scoramento"

"Rabbia". "Delusione e scoramento". Le imprese del commercio e della ristorazione dell'Emilia-Romagna fanno i conti con il nuovo Dpcm del governo che limita aperture e attività.

La giunta regionale di Confesercenti ha fatto il punto della situazione, presenti i presidenti di tutte le realtà provinciali della regione, convocati d'urgenza per questa mattina per esaminare i contenuti del decreto e definire le iniziative da intraprendere.

"Le cose più difficili da accettare riguardano l'assoluta incoerenza del provvedimento, che non tiene conto degli investimenti fatti dalle imprese per mettere in sicurezza le attività e i consumatori ma, anzi, finisce col penalizzare proprio quei settori che in modo scrupoloso seguono i protocolli condivisi e approvati, mettendo a rischio la loro sopravvivenza e ponendo le basi per la creazione di un problema sociale di cui difficilmente si possono immaginare gli sviluppi", sostiene l'associazione del commercio.

"Si tratta di migliaia di imprese della regione, da ristoranti, bar e pubblici esercizi a chi lavora con le fiere, ai gestori di palestre, piscine, impianti sportivi, sale gioco e tante altre imprese di diversi settori che rischiano la chiusura definitiva facendo perdere migliaia di posti di lavoro", è la reazione preoccupata di Confesercenti alle nuove disposizioni.

Per questo, la giunta ha deciso una serie di iniziative che verranno realizzate nei prossimi giorni, "compresa la presentazione alle istituzioni locali e nazionali delle richieste in favore delle imprese nel corso di incontri già richiesti e programmati con la Regione Emilia-Romagna, le prefetture e fino al presidente del Consiglio Conte che ha già annunciato la sua disponibilità per incontrare a breve Confesercenti". (Dire)