Confesercenti, green pass: "Bene chiarimenti sul controllo documenti"

Per Confesercenti Bologna l’obbligo di Green pass nei pubblici esercizi (per i tavoli al chiuso) rimane una misura restrittiva non indolore per il comparto. "Bene il chiarimento del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese - scrive Confesercenti in una nota – che, accogliendo la nostra tesi, ha precisato che i titolari non possono chiedere la carta d’identità ai clienti, e devono limitarsi alla verifica del Green Pass".

"Bene anche avere eliminato l’onere dei controlli dei Green Pass nelle fiere e sagre che non hanno varchi presidiabili, un onere che stava mettendo a rischio lo svolgimento degli eventi all’aperto, con gravi danni alle attività di commercio ambulante. L’auspicio - afferma Massimo Zucchini Presidente di Confesercenti Bologna - è che il Governo continui a recepire e risolvere le criticità che emergono con l’obbligo del Green Pass, per avere uno strumento meno penalizzante per le imprese".

La ministra Lamorgese sul Green Pass

Andare al ristorante con il Green Pass "è come andare al cinema e mostrare il biglietto". È questo il paragone della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a proposito delle proteste dei ristoratori e degli esercenti per quanto riguarda i controlli del certificato verde. "Certo non sono tenuti a chiedere la carta d'identità - ribadisce nel corso di una diretta sul sito internet del quotidiano La Stampa - e faremo una circolare come Viminale per spiegare che non sono tenuti a farlo. Nessun pretende che gli esercenti chiedano i documenti, i ristoratori non devono fare i poliziotti".

Lamorgese in merito al green pass chiarisce che: saranno i titolari dei ristoranti a dover provvedere al controllo del certificato verde; non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti; le forze di polizia faranno accertamenti a campione nei locali. (Foto Ansa)