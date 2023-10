“Sirene e scoppi: vi racconto com’è Gerusalemme in questi giorni”

Dal microfono del telefono si sentono gli uccellini cantare e la voce di don Alessandro Caspoli è tranquilla, imperturbabile. Un contesto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare da qualcuno che in questo momento vive sotto la potenziale minaccia delle bombe, dal cielo, e dei proiettili, da terra. Don Caspoli è un prete al servizio della diocesi di Bologna e molto spesso viaggia in Israele per lavoro, occupandosi di comunicazione per un istituto francescano.

La situazione a Gerusalemme, dove don Caspoli risiede quando non è in Italia, è “piuttosto tranquilla. Sabato e domenica – racconta l’ecclesiastico – abbiamo sentito le sirene e qualche scoppio. Anche ieri (lunedì, ndr): ero all’interno del Santo Sepolcro quando improvvisamente ho sentito un allarme. Abbiamo un’applicazione che ci avverte quando c’è qualche missile che cade nelle vicinanze”. Poi il racconto si blocca: “Scusi se non le sembro spaventato – dice – ma questo genere di situazioni, qui, sono piuttosto normali”. Ed in effetti, chiunque sia stato in Israele e nei Territori palestinesi può confermare che si fa presto familiarità con tutto ciò che riguarda armi, uniformi e dispositivi vari. Il discorso di don Caspoli continua poi lucido, dritto: “Sì, qualche lancio nei dintorni è arrivato. Ma la cosa più drammatica è che Gerusalemme è deserta. Dalle finestre della casa dove risiedo vedo le strade vuote, specialmente nella città vecchia. Non c’è un’attività aperta. Gli unici che vedi in giro sono piccoli gruppi di pellegrini che, non so quanto consciamente, fanno il loro pellegrinaggio seguendo le varie tappe della Via Crucis o recandosi in qualche santuario. Io sono rimasto un po’ sorpreso, ma loro sembravano piuttosto consapevoli di ciò che facevano, in attesa di trovare un volo per tornare nei rispettivi paesi”.

E sabato? “Io non mi ero accorto di nulla, ad essere sincero. Sono stati alcuni amici che abitano a sud, nel deserto del Negev, a svegliarmi e a riferirmi quanto stava accadendo. Pian piano poi mi sono reso conto. Non mi era mai successo di sentire le sirene da qui. È stato impressionante. Naturalmente non sono uscito e ogni volta che suonavano gli allarmi seguivo le indicazioni delle autorità israeliane, cioè andare in luoghi riparati, come le cantine o sotto i tavoli. Nella residenza dove sono io le persone uscivano dalle stanze e si mettevano riparate, stando soprattutto attente a stare lontane dalle finestre visto che le schegge dei vetri sono la cosa più pericolosa. Gli israeliani sanno tutti come comportarsi: per loro è piuttosto normale, noi invece non siamo abituati”.

Una situazione che don Caspoli non ha mai vissuto ma che, dice utilizzando le parole del patriarca Pizzaballa, “prima o poi si sapeva sarebbe successa. Non ci si aspettava però che arrivasse così: è stato totalmente inaspettato, totalmente inaspettato”. La vicinanza a chi ora sta soffrendo è universale: “Già da ieri, nei santuari gestiti dai francescani, abbiamo cominciato a pregare, senza parteggiare per nessuno. L’invito, adesso, è quello di pregare affinché torni presto la pace. Anche a Bologna qualcosa si farà sicuramente, visto che l’appoggio alla comunità israeliana è molto forte. Ma la preoccupazione è presente anche dalla parte palestinese: io conosco diverse persone palestinesi cristiane che in queste ore condividono la stessa paura. Molti di loro sono asserragliati in casa, a Betlemme o a Gerusalemme, e aspettano”.

