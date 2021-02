Scuole in dad e congedi genitori, Filt Cgil: "Sito Inps in tilt"

Nella precipitosità dell'entrata in zona arancione scuro sono stati chiesti anche i congedi straordinari per i genitori

Con l'imminente passaggio di Bologna in zona arancione scuro e conseguente chiusura delle scuole, il sito dell'Inps è stato "preso d'assalto" dai lavoratori intenzionati a richiedere i congedi parentali, tanto che non tutti sono riusciti ad effettuare la procedura.

Lo segnala la Filt-Cgil, la sigla di categoria dei trasporti, in un post su Facebook incentrato sui dipendenti di Tper. Il sindacato riferisce di aver chiesto all'azienda un incontro urgente. Le richieste avanzate "sono state indirizzate alla più semplice gestione dei permessi parentali ordinari (senza vincolo temporale) o eventuali concessioni garantite di giornate di congedo ai fini dell'assistenza familiare", spiega la Filt.

"L'azienda ci ha comunicato in premessa che da lunedì ci sarà una lieve riduzione del servizio- riferisce il sindacato- che determinerà la soppressione circa 20 turni (sei riserve 'calde'), sette dei quali solo per una frazione. I colleghi ai quali verrà soppresso il turno verranno messi di sostituzione con l'impegno di fornirgli un turno di medesima classe".

Sarà garantito, continua il post, "il massimo dei congedi possibili legati alle difficoltà familiari di gestione dei figli in Dad, a tal fine l'azienda metterà in campo tutte le risorse possibili".

Gli eventuali cambi turno legati a problematiche di gestione familiare, non possibili con le normali modalità, "potranno essere gestiti direttamente dalla gestione personale viaggiante su richiesta dell'interessato", scrive la Filt. "In analogia, chi non fosse riuscito a richiedere i congedi parentali per congestione del sito Inps (oggi preso d'assalto per lunedì)- si conclude il post- potrà chiamare gli Ae San Felice che gli concederanno un congedo da poi trasformare in parentale una volta sbloccato il siti Inps". (Pam/ Dire)